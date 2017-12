Operação "Comércio Seguro" da GNR entre sexta-feira e a véspera de Natal

Lusa14 Dez, 2017, 11:47 | País

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) destaca que na operação vão estar envolvidos 3.400 militares dos comandos territoriais que vão realizar ações de sensibilização junto de comerciantes, alertando-os sobre os procedimentos de segurança a adotar, com o intuito de evitar que sejam alvo de ilícitos criminais.



"Será ainda reforçado o patrulhamento nas zonas de comércio, com o objetivo de aumentar o sentimento de segurança dos lojistas e clientes, considerando que nesta época existe um aumento significativo de transações monetárias", salienta a GNR.



Na nota, a GNR aconselha os comerciantes a ter as entradas/saídas do estabelecimento bem iluminadas, a verificar se portas e janelas estão fechadas antes de sair, a não deixar grandes quantidades de dinheiro no interior do estabelecimento e não ter uma rotina de realização de depósitos bancários e ter sempre disponível o contacto telefónico das autoridades.



Em caso de assalto, a GNR aconselha a manter a calma e a memorizar os traços fisionómicos do assaltante e a não mexer em nada.



Quanto aos compradores, a GNR recomenda que evitem andar com grandes somas de dinheiro e objetos de valor e ter cuidados com locais isolados e pouco iluminados.



"Numa rua movimentada leve a sua mala de mão ou pasta do lado oposto à berma, mantendo-se junto dos edifícios, em caso de um encontrão com alguém e verifique se a carteira, o telemóvel e os restantes objetos de valor continuam consigo", aconselha a GNR.



É também recomendado aos clientes que em caso de assalto, não ofereça resistência, colabore com o assaltante, tente reter na memória a identidade do agressor como por exemplo a estatura e compleição e vestuário.