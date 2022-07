Operação da PJ e GNR nos Açores investiga branqueamento de capitais

Foto: Lusa

A Polícia Judiciária aprendeu, nos Açores, 292 mil euros em notas dissimuladas num veículo de alta cilindrada. O inquérito começou no sábado depois de a GNR ter sinalizado a viatura que se encontrava no porto comercial de Ponta Delgada e que tinha como destino a Ilha da Madeira.