Operação da Polícia Marítima. Identificados 249 imigrantes em armazéns

Foram constituídos dez arguidos, na operação de quarta-feira que identificou mais de 240 imigrantes a viver sem as mínimas condições no Montijo e em Alcochete. A Polícia Marítima confirma que foram detidas quatro pessoas, três portugueses e um vietnamita. Os imigrantes passaram a noite em pavilhões. Alguns começaram a sair para viver com amigos ou familiares.