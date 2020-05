Operação de retirada de utentes do Lar do Comércio, em Matosinhos, já arrancou

Foto: RTP

Começou esta manhã a operação de retirada de 59 utentes do Lar do Comércio, Este lar é o maior do concelho de Matosinhos. Só neste lar já morreram 22 utentes infetados com Covid-19.