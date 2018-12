Operação Dennis. Polícia Judiciária detém cinco pessoas

RTP12 Dez, 2018, 13:19 | País

A Polícia Judiciária refere que os detidos, quatro homens e uma mulher, são empresários entre os 38 e 73 anos e estão “fortemente indiciados” dos crimes em causa. A polícia cumpriu 35 buscas, domiciliárias e não domiciliárias, e cumpriu mandados de detenção.



A PJ revela, em comunicado, que “esta associação criminosa criou e geriu um conjunto de sociedades comerciais, com o recurso a “testas de ferro”, visando ocultar os verdadeiros administradores e despistar eventuais fiscalizações por parte das Entidades competentes”.



O objetivo seria o de emitir “faturação fictícia entre essas sociedades comerciais, no intuito de aumentar de forma substancial o valor do IVA a receber do Estado e evidenciar um volume de negócios que não correspondia ao real”.



De acordo com a PJ, este esquema “permitiu que outras sociedades, dominadas pela associação criminosa, apresentassem candidaturas a fundos comunitários, no âmbito do programa de apoio comunitário “Portugal 2020”, candidaturas essas num valor total de cerca de € 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de euros) e valor aprovado superior a € 20.000.000,00 (vinte milhões de euros), tendo já a associação criminosa recebido das Entidades competentes subsídios no valor de cerca de € 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil euros)”.



O circuito de faturação criado permitiu ainda que o grupo tivesse obtido um crédito fiscal de €1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil euros).

A operação policial envolveu cerca de 100 elementos, incluindo a participação de Magistrados Judiciais e do Ministério Público, investigadores da Diretoria do Norte e do DIC de Braga da Polícia Judiciária e Inspetores Tributários da Direção de Finanças do Porto da Autoridade Tributária.



Foram ainda apreendidas viaturas, equipamentos informáticos, telemóveis e documentação contabilística e fiscal.



Os detidos vão agora ser presentes a Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, para primeiro interrogatório judicial.