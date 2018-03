Operação e-toupeira. Técnico de informática José Silva em prisão preventiva

O assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, fica em liberdade, embora esteja proibido de contactar com os outros arguidos do processo.



O técnico informático José Nogueira da Silva, funcionário dos tribunais de Fafe e Guimarães, fica em prisão preventiva.



Os dois foram ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, mas remeteram-se ao silêncio.