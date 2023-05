Operação em larga escala. FC Porto, Benfica e Sporting visados por buscas do fisco

(em atualização)







As diligências envolvem elementos da Autoridade Tributária e da Guarda Nacional Republicana. Estas buscas incluíram a Torre das Antas, a casa do filho de Pinto da Costa e os estádios do Dragão, de Alvalade e da Luz.





As buscas estão relacionadas com a operação Fora de Jogo, estando envolvidos mais de uma centena de elementos do fisco e dezenas de militares da GNR.





O Sporting Clube de Portugal e o Benfica já confirmaram as buscas que ainda estão a ter lugar nos estádios de Alvalade e da Luz e que estão "cooperantes" com a situação levada a cabo pelo DCIAP.







Esta é a maior operação que envolve a Autoridade Tributária e o mundo do futebol. A operação Fora de Jogo já está em marcha há alguns anos e investiga suspeitas de branqueamento de capitais para além de crimes de evasão fiscal.





Para além dos chamados "três grandes", em 2020 o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga também foram alvos de buscas, tal como a Gestifute, empresa de agenciamento de jogadores, pertencente a Jorge Mendes.





Até agora, o Ministério Público já constituiu mais de uma centena de arguidos, em que se incluem jogadores, agentes, advogados, intermediários e dirigentes desportivos.