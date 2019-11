Operação Éter. Ministério Público admite que investigação vai atingir mais suspeitos

Pedro A. Pina - RTP

Pode duplicar para 120 o número de autarcas arguidos no âmbito da operação Éter. Vinte e nove arguidos estão já acusados, entre eles Melchior Moreira, ex-presidente do Turismo do Porto e Norte Portugal, que está em prisão preventiva há um ano.