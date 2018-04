Operação Fizz. Juiz revoga proibição de contactos de Orlando Figueira e Paulo Blanco

RTP10 Abr, 2018, 11:34 / atualizado em 10 Abr, 2018, 11:43 | País

O tribunal considerou que, tendo sido já realizadas 36 sessões do julgamento e faltando apenas 15 sessões, já foi “produzida a generalidade da prova” e por isso, já não faria sentido manter esta medida de coação. O juiz também considerou na sua decisão, não terem existido, “até à data de hoje, quaisquer incidentes relacionados com o normal cumprimento das medidas de coação em vigor”.



A revisão das medidas de coação foi feita a pedido dos arguidos.



O ex-procurador do DCIAP continua impedido de sair para o estrangeiro.



O juiz vai ainda analisar o pedido de Paulo Blanco para que seja alterada a medida de coação referente à proibição de exercer advocacia.



O processo 'Operação Fizz', relacionado com corrupção e branqueamento de capitais, envolve o antigo presidente da Sonangol e ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente que, num processo entretanto separado, é acusado de ter pago a Orlando Figueira 760 mil euros para que este arquivasse inquéritos em que era visado, designadamente na aquisição de um imóvel de luxo no edifício Estoril-Sol.



Além de Orlando Figueira, estão em julgamento o advogado Paulo Blanco (mandatário do Estado angolano em diversos processos judicias) e Armindo Pires, amigo de longa data e homem de confiança de Manuel Vicente em Portugal.



c/Lusa