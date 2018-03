Operação Fizz. Orlando Figueira em liberdade

RTP20 Mar, 2018, 16:57 / atualizado em 20 Mar, 2018, 17:39 | País

O coletivo de juízes decidiu que Orlando Figueira deixaria de estar em prisão domiciliária. O antigo procurador do DCIAP tinha sido detido a 16 de fevereiro de 2016. Estava agora em prisão domiciliária desde junho de 2016, com pulseira eletrónica.



Orlando Figueira foi ouvido esta tarde à porta fechada pelo coletivo de juízes que está a julgar o caso relacionado com a Operação Fizz e pela procuradora titular deste processo.



O tribunal considerou que está afastado o perigo de fuga que tinha sido um dos argumentos para ter sido determinada a prisão preventiva. Os juízes determinaram que Orlando Figueira tem de entregar o seu passaporte, não podendo deslocar-se para o estrangeiro. O arguido comprometeu-se a comparecer a todas as sessões de julgamento.



Sobre a proibição de contactos, segundo a advogada Carla Marinho, os juízes ainda não tomaram qualquer decisão.Depois de ter sido ouvido, Orlando Figueira disse aos jornalistas que ia para casa e esperar pelos técnicos da equipa de reinserção social para remoção do dispositivo.Orlando Figueira está acusado de ter sido corrompido pelo ex-vice-presidente de Angola.O ex-procurador do DCIAP está pronunciado por corrupção passiva, branqueamento de capitais, violação de segredo de justiça e falsificação de documentos, Paulo Blanco por corrupção ativa em coautoria, branqueamento também em coautoria, violação de segredo de justiça e falsificação de documento em coautoria e Armindo Pires, também em coautoria, por corrupção ativa, branqueamento e falsificação de documento.