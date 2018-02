Operação Fizz. Portugal considera que carta de Luanda é "mais um desenvolvimento"

Augusto Santos Silva recorda que há acordos judiciários bilaterais com Angola, para além dos acordos estabelecidos no âmbito da CPLP. "Portugal está muitíssimo empenhado em cumprir e desenvolver" quer o acordo bilateral como o multilateral.



"Angola teve a gentileza de remeter a Portugal informação sobre o seu ponto de vista em relação à aplicação dos acordos judiciários quer bilateral quer multilateral", afirmou ainda.



Santos Silva garante que não está em causa a suspensão da participação de Angola na CPLP. %u201CTrata-se apenas de mantermos uma comunicação regular como países amigos que somos sobre os desenvolvimentos em matéria de relação bilateral que tem a ver com casos em que se pode aplicar o acordo de cooperação bilateral%u201D, explica o governante.



O governante não explicou o conteúdo da "nota verbal", tendo pedido que "não se dê mais importância às coisas do que aquela que têm". "Só provam que o canal diplomático entre Portugal e Angola e Angola e Portugal está a funcionar na perfeição", insistiu.