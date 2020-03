Operação Fora de Jogo investiga esquemas de fuga ao fisco

Foram apreendidos documentos às centenas. São contratos de trabalho, contratos de representação, valores acordados nas transferências de jogadores e as respectivas facturas.



A Operação Fora de Jogo procura quem fugiu ao fisco. Documentos e mais documentos... que os investigadores recolheram durante todo o dia.



Depois das revelações do Futebolleaks, a autoridade tributária entrou em campo. Tenta-se apurar se foram ou não usados esquemas que procurariam dificultar e ocultar a verdadeira identidade dos beneficiários de rendimentos, evitando dessa forma o pagamento de impostos.



Ou seja, as facturas seriam passadas por empresas, e não por pessoas singulares, pagando, por isso, menos imposto ao Estado. Podem estar em causa crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.



As autoridades procuram ainda saber, por exemplo, a quem pertencem algumas das off shore por onde o dinheiro passou e que estão expostas nos documentos apreendidos.



Jorge Mendes é um dos principais visados pela investigação. O empresário é responsável por algumas das maiores transferências do futebol mundial. As autoridades acreditam que o agente terá usado esquemas de fuga ao fisco.



Foram oito os clubes, que bem cedo, pela manhã, viram entrar o inspetores nas suas instalações: Benfica, porto, Sporting, Braga, V. Guimarães, Marítimo, Portimonense e Estoril.



Houve ainda buscas domiciarias a dirigentes e a jogadores, entre eles, Iker Casillas. O antigo guarda-redes do Porto mostrou-se tranquilo e confiante nas autoridades portuguesas.



Os clubes reagiram em comunicado, confirmaram as buscas e a vontade de ajudar as autoridades no apuramento da verdade.



Cinco escritórios de advogados também receberam a visita dos inspectores. um deles, o de Carlos Osório de Castro, advogado de Jorge Mendes e da Gestifoot.



Foram ao todo 76 mandados de busca, 40 de busca domiciliária. Estiveram envolvidos 102 inspetores tributários e aduaneiros, 182 militares da unidade de ação fiscal da GNR.



A operação foi dirigida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, com nove magistrados do Ministério Público e sete magistrados judiciais nos locais de busca.