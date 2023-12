A defesa do ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro recorreu das medidas de coação do processo da Operação Influencer. Vítor Escária ficou sem passaporte e tenta reverter essa decisão que o proíbe de viajar para o estrangeiro.

A defesa entende que as decisões do Tribunal Central de Instrução Criminal são nulas. Considera que deveria ser o Supremo Tribunal de Justiça a decretar medidas, tendo em conta que a investigação envolve também o primeiro-ministro.



Na base da decisão que obrigou Vítor Escária a entregar o passaporte, está o forte indício do crime de tráfico de influência e a existência de perigo de fuga.