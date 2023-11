Os arguidos detidos neste processo continuam a ser ouvidos, este sábado, em tribunal. Prevê-se que ainda ao fim do dia de hoje Lacerda Machado seja interrogado pelo juiz de Instrução Criminal. Vítor Escária já está a ser ouvido, após o interrogatório de Afonso Salema.

O juiz quer terminar ainda este sábado os interrogatórios para que no domingo os trabalhos retomem com a promoção do Ministério Público.