Operação Influencer. Ministério Público vai recorrer de medidas de coação

A RTP teve acesso ao despacho da decisão das medidas de coação da Operação Influencer, no qual o magistrado diz que não encontrou provas suficientes de corrupção e prevaricação.



Mas o juiz afirma que há indícios fortes de tráfico de influência e oferta indevida de vantagem.



Ao fim de segunda-feita, o Ministério Público (MP) anunciou que vai recorrer das medidas de coação anunciadas pelo juiz.



"O Ministério Público vai interpor recurso", respondeu à Lusa a Procuradoria-Geral da República (PGR), na sequência da saída em liberdade do chefe de gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária, do consultor Diogo Lacerda Machado, amigo de António Costa, do presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, e dos administradores da Start Campus Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, que estavam detidos desde terça-feira.



com Lusa