Terminou o interrogatório a Afonso Salema, o CEO da Start Campus, um dos arguidos da Operação Influencer, que investiga o projeto do data center de Sines. À saída do Tribunal, o advogado Pedro Duro afirmou que exigia saber porquê que as medidas de coação "não são as adequadas".

"Do nosso ponto de visto, o esclarecimento que podia ser dado está dado", afirmou o advogado, acrescentando que Afonso Salema irá regressar às instalações da PSP.



No domingo, a defesa do CEO da Start Campus, que responde por sete crimes, irá a tribunal fazer as suas alegações.