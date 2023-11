Operação Influencer. Vítor Escária ouvido este sábado em tribunal

O Chefe de Gabinete de António Costa é ouvido este sábado, pelo juiz de instrução criminal. É o primeiro interrogatório a Vitor Escária. À porta do tribunal, esta manhã, o advogado Tiago Rodrigues Bastos considerou normal o primeiro-ministro "não saber" o valor monetário que o chefe de gabinete tinha em no escritório.

"Não é posse de nenhuma substância ilícita", afirmou o advogado sobre o dinheiro encontrado no gabinete de Escária. "Não é nenhum crime, nem uma infração seja de que tipo for de ter essa quantia".



Tiago Rodrigues Bastos quis deixar claro aos jornalistas que "esse dinheiro não tem rigorosamente nada a ver com este processo".



"Sobre essa matéria direi apenas que era dinheiro da sua atividade profissional", acrescentou o advogado.



Esta manhã, prossegue também o interrogatório de Afonso Salema, o CEO da Start Campus e um dos arguidos da Operação Influencer que investiga o projeto do data center de Sines. Afonso Salema, que responde por sete crimes, vai renunciar ao cargo.



A informação foi avançada pela defesaà saída do tribunal, ontem à noite.