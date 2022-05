Operação "Inheritance". Operação europeia desmantela rede de burlas internacionais

A operação decorreu igualmente em conjunto com as autoridades espanholas, britânicas e americanas.Em Portugal foram realizadas 26 buscas, domiciliárias e não domiciliárias. Foram detidas 16 pessoas, 13 homens e 3 mulheres, estrangeiros, com idades compreendidas entre os 26 e os 53 anos.A atividade criminosa era desenvolvida desde, pelo menos 2019, e, entre outros, em valores que ascenderam a milhões de euros.

Heranças como isco

O modus operandi assentava no envio massivo de cartas para os mais diversos países, redigidas em variadas línguas e supostamente remetidas por escritórios de advogados,, devido ao falecimento de um seu familiar, residente em Portugal, revela o comunicado da Polícia Judiciária.Após resposta à carta, era solicitado às vítimas, maioritariamente idosos, o envio de documentação diversa, como o documento de identificação, entre outros dados pessoais.

As vítimas recebiam documentos supostamente emitidos por autoridades públicas nacionais, com selos, carimbos e assinaturas falsas, bem como por diferentes instituições bancárias, tanto nacionais, como internacionais.







Depois, era pedido às vítimas o pagamento sucessivo de montantes diversos, a titulo de custos relacionados com seguros, taxas bancárias/administrativas e impostos.

Usando um método igual, eram também remetidas cartas respeitantes a um suposto prémio monetário de que as vítimas haviam sido vencedoras, voltando a ser exigidos pagamentos diversos, refere a Polícia Judiciária.Das buscas realizadas em Portugal resultou a apreensão de dezenas de milhares de cartas, etiquetas, impressoras e diverso equipamento informático utilizado na produção das cartas, além de telemóveis e numerário.