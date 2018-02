Operação Lex. Conselho Superior da Magistratura suspende promoção da juíza Fátima Galante

RTP06 Fev, 2018, 15:46 / atualizado em 06 Fev, 2018, 15:59 | País

Em nota enviada à comunicação, o Conselho Superior da Magistratura informa que o plenário ratificou os despachos emitidos no dia 2 de fevereiro pelo vice-presidente do organismo referente à suspensão preventiva de Rui Rangel e Fátima Galante.



O documento refere ainda que foi também decidido suspender a promoção ao Supremo Tribunal da Justiça de Fátima Galante.



“Nos termos do artigo 108º do Estatuto dos Magistrados Judiciais, segundo o qual “durante a pendência de processo criminal ou disciplinar o magistrado é graduado para promoção ou acesso, mas estes suspendem-se quanto a ele, reservando-se a respetiva vaga até decisão final”, justifica o Conselho Superior da Magistratura.



A nota enviada à comunicação social explica ainda que as duas deliberações foram aprovadas por “unanimidade”.

Operação Lex

Rui Rangel e Fátima Galante são arguidos na operação Lex desde 30 de janeiro, dia em que as autoridades realizaram mais de duas dezenas de buscas. A operação investiga um alegado esquema em que juízes do Tribunal da Relação de Lisboa seriam corrompidos para tomar decisões favoráveis a determinados indivíduos ou empresas.



Nas palavras da Procuradoria-Geral da República estão em causa suspeitas dos crimes de “corrupção e recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal”.



No âmbito das buscas foram detidas cinco pessoas, entretanto libertadas. Apesar de serem figuras centrais da investigação, os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante não foram detidos.



O estatuto dos magistrados impede a sua detenção, com exceção dos casos de flagrante delito ou quando o julgamento está já marcado. Serão presentes ao Supremo Tribunal de Justiça nos dias 8 e 9 de fevereiro.



Ao todo, a operação Lex conta com 13 arguidos, entre os quais se encontram o presidente do Benfica Luís Filipe Vieira e o vice-presidente do clube para as modalidades.



