Operação Lex. Defesa de Rangel toma posição depois de conhecer medidas de coação

Os advogados pediram acesso a escutas, vigilância e documentos para além do que já constava do despacho de detenção. O juiz recusou e os arguidos não prestaram declarações.



O advogado Rui Nabais confirmou aos jornalistas que os juízes não falaram e disse que tomarão posição depois de conhecidas as medidas de coação. As medidas de coação serão conhecidas na sexta-feira.