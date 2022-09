Operação Lex. Fase de instrução arrancou esta quarta-feira

Começou esta quarta-feira a fase de instrução da Operação Lex no Supremo Tribunal de Justiça com a audição de quatro testemunhas. Entre os 17 arguidos estão os juízes Rui Rangel, Fátima Galante e Vaz das Neves e o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.