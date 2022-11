Operação Lex. MP quer que Luís Filipe Vieira seja julgado

O Ministério Público quer que Luís Filipe Vieira vá a julgamento, pelo crime de recebimento indevido de vantagem. À saída do debate instrutório do processo Operação Lex, o ex-presidente do Benfica disse que não cometeu nenhum crime.