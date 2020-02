"Operação Lex". PSD quer ouvir a ministra da Justiça no Parlamento

Nas últimas horas, a TVI revelou que Luís Vaz das Neves, antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa foi constituído arguido no âmbito da “Operação Lex” por suspeitas de viciação no sorteio dos processos que são atribuídos aos juízes.Em declarações esta tarde à TVI, o presidente do PSD, Rui Rio, disse não estar surpreendido com estas notícias, tendo em conta a falta de transparência no sistema judicialEm declarações no Parlamento, Rui Rio adiantou ainda que a sindicância já anunciada pelo Conselho Superior da Magistratura não lhe dá garantias, e é por isso que o PSD tem defendido que o Conselho Superior deve incluir mais pessoas da sociedade para não ficar entregue à corporação.Numa nota enviada à agência Lusa, o Conselho Superior Da Magistratura anuncia uma sindicância sobre a alegada viciação nos sorteios dos processos no tribunal da relação de lisboa e promete uma investigação até às últimas consequências.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, sublinha que a justiça está a funcionar e realça a gravidade das suspeitas.