Operação Lex. Rangel e Galante remetem-se ao silêncio

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Os dois advogados de defesa dos juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante solicitaram ao tribunal acesso a mais documentação sobre o processo para realizar a defesa. Segundo a RTP apurou, tal foi negado pelo juiz de instrução, considerando que as 154 páginas que servem de indiciação neste caso seriam suficientes.



Os dois arguidos acabaram portanto por permanecer em silêncio e não prestarem quaisquer declarações perante os juízes, sendo que as diligências foram interrompidas às 16h00.



As diligências no Supremo Tribunal de Justiça vão ser retomadas esta sexta-feira, às 10h00.