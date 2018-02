Operação Lex. Rui Rangel e Fátima Galante ouvidos no Supremo Tribunal de Justiça

Andreia Martins - RTP08 Fev, 2018, 09:46 / atualizado em 08 Fev, 2018, 10:10 | País

As diligências começam esta quinta-feira a partir das 10h00 nas Escadinhas de São Crispim, instalações secundárias do Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa. Não se sabe qual dos dois juízes desembargadores será ouvido primeiro por Pires da Graça, um dos 60 juízes conselheiros do tribunal cúpula do sistema judicial português.



Rui Rangel e Fátima Galante são dois dos 13 arguidos desta operação que também envolve o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, o vice-presidente do clube, Fernando Tavares, e ainda João Rodrigues, advogado e ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol.



Cinco dos arguidos foram detidos na sequência das buscas realizadas no início da semana passada. Entre eles há vários advogados e uma ex-companheira de Rui Rangel. Todos saíram em liberdade na última sexta-feira, sujeitos a termo de identidade e residência como medida de coação e impedidos de contactar com outros arguidos. Um dos advogados pagou uma caução de 25 mil euros para sair em liberdade.



No caso dos dois juízes desembargadores que serão ouvidos entre hoje e amanhã, o Estatuto do Magistrado prevê que não possam ser detidos exceto em circunstâncias excecionais. O artigo 16º desse estatuto prevê que os magistrados só possam ser detidos se forem apanhados em flagrante delito ou no caso de já ter sido marcada uma data de julgamento.



O facto de serem juízes de tribunais de segunda instância prevê que todo o processo esteja nas mãos de um magistrado de instância superior, neste caso do Supremo Tribunal de Justiça. De recordar que as buscas, desencadeadas na terça-feira, dia 30 de janeiro, foram acompanhadas por José Souto de Moura, juiz conselheiro e antigo Procurador-Geral da República.

Suspensos de funções

Na passada sexta-feira, o Conselho Superior da Magistratura ordenou a suspensão preventiva de Rui Rangel e Fátima Galante das funções de juízes, uma decisão confirmada na última terça-feira em plenário. O órgão entendeu que "em ambos os casos, indicia-se (...) uma muito grave, dolosa e reiterada violação dos deveres profissionais a que se encontram adstritos os magistrados judiciais, suscetível de se repercutir na sua vida pública de forma incompatível com a credibilidade, prestígio e dignidade indispensáveis ao respetivo exercício funcional”.



O comunicado do CSM explica também que o plenário decidiu, por unanimidade, suspender a promoção de Fátima Galante ao Supremo Tribunal de Justiça. A juíza desembargadora no Tribunal da Relação de Lisboa, ex-companheiro Rui Rangel, estava próxima de ser promovida como juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, a categoria máxima na carreira de juíz.



A Operação Lex (porque advém expressão latina para lei) decorre de uma certidão extraída da Operação Rota do Atlântico. Em causa estão suspeitas de crimes de tráfico de influência, corrupção, recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais e fraude fiscal. No centro das investigações está um alegado esquema em que juízes do Tribunal da Relação de Lisboa seriam corrompidos para tomar decisões favoráveis a determinados indivíduos ou empresas.



E porque este é um processo que investiga a própria justiça e se debruça sobre decisões judiciais, o artigo 696º do Código Civil prevê que uma sentença destes juízes transitada em julgado possa ser objeto de revisão, caso uma outra sentença transitada em julgado "tenha dado como provado que a decisão resulta de crime praticado pelo juiz no exercício das suas funções".



Por isso, caso os juízes desembargadores cheguem a julgamento e fique provado que houve recebimento indevido, os acórdãos sob investigação na Operação Lex poderão ser revistos, bastando para isso que seja interposto um recurso extraordinário de sentença.



(em atualização)