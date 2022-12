Operação Lex. Todos os 17 arguidos vão a julgamento

Após mais de duas horas de leitura da decisão instrutória, o magistrado responsável pela instrução deste caso anunciou: "Para julgamento em processo comum pronuncio todos os arguidos identificados na acusação".





O juiz do Supremo Tribunal de Justiça entendeu que a acusação do Ministério Público tem indícios suficientes para um julgamento.



A acusação diz que os juizes utilizaram as suas funções na Relação de Lisboa para obter vantagens indevidas.



No caso do antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Luís Vaz das Neves, é também suspeito de ter ordenado a distribuição manual de vários processos para que fossem parar às mãos de determinados juízes, como Rui Rangel.



Em causa neste processo estão os crimes de corrupção passiva e ativa para ato ilícito, recebimento indevido de vantagem, abuso de poder, usurpação de funções, falsificação de documento, fraude fiscal e branqueamento.







“Mantenho o que disse: estou inocente, reafirmo a inocência”, declarou aos jornalistas.



“Para haver crime de corrupção, tem de haver benefício e para haver benefício tem sempre de haver um responsável. E esse responsável pelo benefício nunca poderia ter sido o meu cliente, mas sim o juiz relator que elaborou o acórdão absolutório”, argumentou Miguel Matias. À saída do Tribunal, Luís Vaz das Neves, ex-presidente da Relação de Lisboa, voltou a reafirmar a inocência.Por sua vez, o advogado disse não compreender como é que o Supremo Tribunal de Justiça considera existir crime de corrupção por parte do ex-presidente da Relação de Lisboa, alegando que “falta um elemento”.“Para haver crime de corrupção, tem de haver benefício e para haver benefício tem sempre de haver um responsável. E esse responsável pelo benefício nunca poderia ter sido o meu cliente, mas sim o juiz relator que elaborou o acórdão absolutório”, argumentou Miguel Matias.O advogado de Vaz das Neves garante que em julgamento terá oportunidade de desmontar toda a acusação.