Os inspetores da Polícia Judiciária queriam incluir nome de Bernardo Ivo Cruz na lista das buscas. Mas os procuradores do Ministério Público acabaram por deixar de fora o nome do antigo secretário de Estado.

De acordo com o semanário Expresso, a decisão é justificada com o facto de não existirem suspeitas suficientes de que Bernardo Ivo Cruz tenha interferido, nos processos sob investigação.



Em causa está uma chamada feita em outubro de 2022 de Manuel Serrão a Ivo Cruz a propósito dos subsídios europeus, do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.