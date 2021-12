Operação "Malapata". Arguidos presentes a tribunal

Em causa estão as transações de 15 jogadores e também a saída do treinador Rui Vitória do Benfica para o Al Nassr, da Arábia Saúdita, alegadamente por indicação do ex-presidente do clube encarnado, Luís Filipe Vieira.



Um dos detidos decidiu colaborar com a justiça e tem estado a prestar declarações.