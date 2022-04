Operação Marbello. PJ detém seis pessoas por burla informática

A Polícia Judiciária deteve seis pessoas por burla informática e branqueamento de capitais no âmbito da Operação Marbello. São quatro mulheres e dois homens - todos estrangeiros - entre os 30 e 49 anos. Utilizavam esquemas para aceder de forma ilegal ao correio eletrónico das vítimas.