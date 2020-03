Operação Marquês: Advogado de Vara fala em batota na distribuição do inquérito

Foto: Mário Cruz - Lusa

O juiz Ivo Rosa já ouviu as defesas de três dos arguidos. O advogado do ex-ministro Armando Vara alegou que a acusação de corrupção "não tem ponta por onde se lhe pegue" e que "houve batota" na distribuição do inquérito da Operação Marquês ao juiz Carlos Alexandre, em 2014.