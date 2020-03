Operação Marquês. Debate instrutório adiado para quinta-feira

A pedido do juiz Ivo Rosa, o ex-primeiro-ministro José Sócrates foi chamado a depor novamente no âmbito da instrução da Operação Marquês, o que acabou por adiar o debate instrutório do processo, que estava marcado para as 14h00 desta quarta-feira.







O antigo governante foi ouvido durante cerca de 2h30 no Campus de Justiça, em Lisboa, uma vez que o juiz tinha algumas questões relacionadas com alegadas viagens de José Sócrates ao Algarve, deslocações à Argélia, Venezuela e Angola na altura que era primeiro-ministro, e ainda sobre o TGV, um dos pontos que consta da acusação.





José Sócrates atacou a acusação em várias ocasiões, argumentando que esta apenas "inventa" e que as questões colocadas foram "ridículas".





"Com que direito é que o Ministério Público faz uma acusação e espera que as outras pessoas depois provem que não é verdade? Eu vim aqui fazer isso. (...) O Ministério Público construiu um embuste, construiu uma grande mentira", frisou.







"O que se passou aqui foi o que se passou sempre. O Ministério Público dispensa-se de apresentar provas e acha que as pessoas têm de provar a sua não-culpabilidade", acrescentou.