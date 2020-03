Operação Marquês. Debate instrutório adiado por causa do Covid-19

O debate instrutório do processo Operação Marquês começou na sexta-feira passada e tinha mais duas sessões marcadas para esta semana. De acordo com fonte do Tribunal, o juiz Ivo Rosa decidiu na quarta-feira à noite o adiamento das sessões desta quinta e sexta-feira.







De acordo com um comunicado enviado à imprensa, Ivo Rosa declarou "sem efeito, a título excecional e por razões de emergência em matéria de saúde pública, a continuação do debate instrutório para as datas agendadas".







A decisão de adiamento é explicada tendo em conta uma divulgação do Conselho Superior da Magistratura, que determina que "só deverão ser realizados os atos processuais e diligências nos quais estejam em causa direitos fundamentais”, e "nos presentes não se enquadram nesse âmbito".







(em atualização)