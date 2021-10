Operação Marquês. Defesa de Ricardo Salgado pede respeito pela doença e vida pessoal do ex-banqueiro

A justiça não aceitou o diagnóstico de Alzheimer de Ricardo Salgado e, por isso, o julgamento vai prosseguir esta sexta-feira e ouvidas as alegações finais, contrariamente ao que pretendia a defesa. Esta sexta-feira serão ouvidas quatro testemunhas do processo, apesar de os advogados de defesa terem apresentado um requerimento ao tribunal, alegando que Ricardo Salgado foi diagnosticado com Alzheimer e, por isso, estará incapacitado de prestar declarações. À chegada ao tribunal, a defesa afirmou que "devia ser mais respeitada a doença de Alzheimer".