Operação Marquês deve avançar para a abertura da instrução

A defesa alega ainda que não foi notificada da acusação do Ministério Público que acusa o antigo primeiro-ministro de 31 crimes.



Para já ainda não está decidido se vai ser pedida a abertura da instrução do processo,ou seja, a averiguação e investigação complementar para comprovar a acusação, como conta o jornalista Nuno Carvalho.



O antigo primeiro-ministro é acusado de 31 crimes no âmbito da “Operação Marquês”. É acusado de ter ganho 34 milhões de euros de forma ilegal. Sócrates é um dos 28 acusados na lista que inclui o ex-presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado,e o antigo presidente executivo da Portugal Telecom, Zeinal Bava.