Operação Marquês. José Sócrates continua a explicar-se em tribunal

Dessa forma, prosseguiu o segundo dia do inquérito na fase de instrução da Operação Marquês.



No final, o antigo primeiro-ministro nada disse sobre o que falou com o juiz mas manifestou contentamento com a forma como a sessão correu.



José Sócrates negou qualquer influência na nomeação de Armando Vara para a Caixa Geral de Depósitos.



O antigo primeiro-ministro disse ainda que desconhecia Joaquim Barroca do grupo Lena, desmentiu a acusação do Ministério Público sobre os negócios de Vale do Lobo e negou ter recebido luvas para garantir o financiamento da Caixa ao empreendimento do Algarve.



José Sócrates volta a ser ouvido esta quarta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal.



O antigo governante está acusado de 31 crimes e pediu a abertura de instrução no processo para tentar evitar o julgamento.