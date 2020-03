Operação Marquês. MP defende que todos os 28 arguidos devem seguir para julgamento

No Campus de Justiça, em Lisboa, o debate instrutório iniciou-se esta quinta-feira pouco depois das 14h15 e só terminou já depois das 19h00. Esse foi o tempo necessário para que os procuradores do Ministério Público, Rosário Teixeira e Vítor Pinto, apresentassem os argumentos a favor da acusação.







Esperava-se que as equipas de defesa de Bárbara Vara, Armando Vara e Sofia Fava falassem ainda hoje para rebater a acusação, mas não foi possível cumprir essa agenda, pelo que a resposta deverá ter lugar já na sexta-feira.





De recordar que o início do debate instrutório estava marcado para quarta-feira mas acabou por ser adiado para esta quinta-feira devido ao interrogatório ao antigo primeiro-ministro e arguido, José Sócrates.





o ex-governante criticou com veemência o processo de atribuição da Operação Marquês ao juiz Carlos Alexandre, a 9 de setembro de 2014, alegando que o magistrado foi escolhido manualmente e sem que se respeitasse a regra do sorteio eletrónico. Nessa mesma sessão,





Para a defesa de alguns dos arguidos, esse seria um dos pontos que poderia comprometer todo o processo da Operação Marquês.





Hoje, no arranque do debate instrutório, o procurador Rosário Teixeira sustentou desde logo que não houve qualquer irregularidade, tal como concluiu o Conselho Superior da Magistratura, que abriu um inquérito ao processo mas acabou por arquivar o mesmo em fevereiro do ano passado, considerando que não tinha havido qualquer anomalia.





O procurador insistiu que não houve violação do princípio do juiz natural no que diz respeito à atribuição do processo em 2014 e referiu que existe uma forte sustentação documental no que diz respeito a provas financeiras recolhidas ao longo da investigação que durou quatro anos.







Rosário Teixeira relatou que o MP foi alertado pelo Banco de Portugal devido a uma transação financeira de valor muito elevada por parte de Carlos Santos Silva, transferência essa que fez disparar os alarmes e que levou o banco central a reportar a situação ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal, tal como está previsto na lei.







Depois de Rosário Teixeira, foi a vez do procurador Vítor Pinto tomar a palavra. Destaque para as palavras que proferiu sobre Joaquim Barroca, ex-administrador do Grupo Lena, considerando a acusação que é óbvia a implicação do arguido no processo. O procurador mencionou escutas telefónicas em que são interlocutores Joaquim Barroca e Carlos Santos Silva, este último fala de alguém que está "acima" e que, quando é necessário, pode ser chamado e resolver o problemas.







Essa referência é, para o MP, uma alusão a José Sócrates, considerando que existem provas de transferências financeiras que podem ajudar a complementar essa teoria, segundo argumentaram os procuradores.





Finalizada a intervenção dos procuradores e das alegações finais do Ministério Público, os advogados dos 28 arguidos - 19 pessoas e nove empresas acusados de mais de 180 crimes - irão rebater a tese da acusação nos próximos dias. No fim, a decisão de avançar ou não para julgamento cabe ao juiz Ivo Rosa.





O debate instrutório deverá durar um mínimo de sete dias, havendo a possibilidade de se estender por mais dois dias.





(em atualização)