Operação Marquês. Não houve irregularidades na distribuição de processos diz CSM

Os juízes consideraram não haver " quaisquer factos novos que levassem a rever ou a modificar a anterior deliberação " de 2019 .



O Conselho deliberou ainda ser favorável a qualquer alteração que acabe com a atual organização e estrutura do TCIC e que não passe pelo aumento do seu quadro de juízes, seja ela a fusão do TCIC com os juízos de instrução criminal de Lisboa, seja a disseminação das atuais competências do TCIC pelos juízos de instrução criminal da sede dos Tribunais da Relação.