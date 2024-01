Operação Marquês. Problema informático atrasou divulgação da decisão do Tribunal da Relação

A decisão está tomada e o acórdão está assinado, mas o anúncio foi adiado devido a problemas técnicos a carregar o documento na plataforma Citius. As falhas foram, entretato, resolvidas.



Em causa neste recurso está a decisão do juiz Ivo Rosa, que fez cair 172 dos 189 crimes que constavam da acusação original do Ministério Público (MP), incluindo os crimes de corrupção, considerandos pelo MP como os mais graves.