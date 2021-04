Operação Marquês. Processo chega ao dia da decisão instrutória

A decisão instrutória do juiz Ivo Rosa, que determina quem irá a julgamento no âmbito da Operação Marquês, é anunciada esta sexta-feira às 14h30. O megaprocesso que decorre há sete anos envolve um total de 28 arguidos, incluindo o ex-primeiro-ministro José Sócrates. Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos.

Mais atualizações

12h15 - Operação Marquês num minuto







Mais de seis anos depois de ter sido detido, José Sócrates fica hoje a saber se vai a julgamento. O que está em causa? Oiça aqui um resumo deste megaprocesso.





12h00 - Dia decisivo





A leitura da decisão está marcada para as 14h30. Será nessa altura que o juiz Ivo Rosa deverá revelar que arguidos seguem para julgamento e que crimes passam da acusação para esta nova fase do processo.







Devido à dimensão deste processo, o juiz vai ler uma súmula da decisão instrutória. Tudo decorre numa sala do Campus de Justiça, em Lisboa, numa sala que poderá receber um máximo de 60 pessoas, devido às circunstâncias atuais de pandemia.





Na sala vão estar, para além dos procuradores, mais de 30 advogados e 15 jornalistas. Ainda não se sabe se o ex-primeiro-ministro vai marcar presença.







O anúncio da decisão será transmitido em direto na RTP. Neste artigo, vamos acompanhar todos os desenvolvimentos ao minuto durante a tarde de hoje.



De que são acusados os arguidos?





O processo, que dura já há sete anos, conta com 28 arguidos - 19 pessoas singulares e nove empresas -, dos quais o mais conhecido é o ex-primeiro-ministro José Sócrates. Em causa estão 188 alegados crimes económico-financeiros.







As quase duas centenas de crimes são essencialmente de corrupção passiva e ativa, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada, falsificação de documento, abuso de confiança e peculato e posse de arma proibida.





Veja aqui quem são os arguidos e que acusações recaem sobre cada um deles.



Operação Marquês. Quem são os arguidos e de que são acusados? - RTP Notícias https://t.co/7qIzU8DZmw — RTPNotícias (@RTPNoticias) April 8, 2021

Os números da operação



O processo conhecido como a Operação Marquês não é apenas uma investigação. É um megaprocesso, com mais de uma centena de volumes, e é a primeira vez que em Portugal um primeiro-ministro é detido e acusado de corrupção. Só isso bastaria para indiciar a relevância do processo. Os números avassaladores desta operação corroboram a perspetiva.





Operação Marquês. Os números do processo - RTP Notícias https://t.co/yjQEHCBsxE — RTPNotícias (@RTPNoticias) April 8, 2021





Do processo constam 146 volumes, 56.238 folhas. Há 28 arguidos, nove deles são empresas. Entre os arguidos, um antigo primeiro-ministro, o antigo líder de um dos maiores bancos em Portugal, chefes das maiores empresas do país. Razão também para estarem, do lado do Ministério Público, sete procuradores terem sido mobilizados.





Só a acusação tem 11 volumes e um total de 5036 folhas. Números reiterados pelo juiz Ivo Rosa quando argumentava com a enorme volumetria e complexidade do processo.



José Sócrates. A retrospetiva do percurso político e mediático





Quase sete anos depois de ter viajado diretamente de Paris para o Aeroporto de Lisboa, de onde passou para prisão preventiva em Évora por dez meses, conhece-se finalmente a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa sobre o processo da Operação Marquês, o que irá determinar o futuro do ex-primeiro-ministro.





Operação Marquês. José Sócrates à beira de saber se vai a julgamento - RTP Notícias https://t.co/GyhmfureSA — RTPNotícias (@RTPNoticias) April 8, 2021



Pela primeira vez na história do Portugal democrático, um antigo chefe de Governo foi detido e acusado de corrupção. Recuperamos neste artigo o percurso de José Sócrates no espaço público e na arena política ao longo das últimas décadas, desde a maioria absoluta alcançada pelo PS em 2005, aos seis anos em que esteve na liderança do Governo, passando também pelas várias polémicas e casos que o acompanharam.