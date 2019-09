Operação Marquês. Procuradores acusam juiz Ivo Rosa de minar o julgamento

O jornal Público teve acesso a essa queixa, em que alertam para consequências catastróficas caso os recursos sejam decididos depois da conclusão do debate instrutório.



Os magistrados destacam o risco do processo voltar para trás e atrasar o julgamento do processo em que José Sócrates é o principal arguido.



Em junho, Ivo Rosa descartou do inquérito as declarações de Ricardo Salgado e Hélder Bataglia, arguidos de outros processos.



Os procuradores recorreram da decisão ao considerar que o juiz extravasou funções interferindo em matéria da exclusiva competência do tribunal de julgamento.