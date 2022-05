Operação Marquês. Relação decide que Carlos Alexandre e funcionária não vão a julgamento

Em causa estavam acusações de abuso de poder, falsificação por funcionário e denegação de justiça. O tribunal da Relação decidiu que o juiz e a escrivã não vão ser pronunciados e não vão, portanto, a julgamento.







O debate instrutório na Relação de Lisboa, aberto a pedido do advogado do ex-primeiro-ministro José Sócrates e assistente no processo, começou no final de março. O juiz desembargador considerou não haver fundamentos na queixa do antigo primeiro-ministro.





Na leitura da decisão, no salão nobre do TRL, o juiz desembargador Jorge Antunes entendeu que o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) e a escrivã Maria Teresa Santos não têm de responder pelos crimes pelos quais vinham acusados pela distribuição manual do processo, ocorrida em 2014.



"A resposta é clara: perante o acervo probatório não é de todo provável que o tribunal em julgamento se convença, além de toda a dúvida razoável, dos factos imputados pelo assistente aos arguidos. Os factos não estão indiciados nos autos. Nada mais se revelou suportado, quer por meios de prova direta, quer indireta", afirmou o juiz desembargador.