Operação Marquês. Santos Silva emprestou 510 mil euros a Sócrates

Já as escutas revelam que era José Sócrates quem tomava as decisões sobre as alterações no apartamento.



Carlos Santos Silva revelou ainda que emprestou 510 mil euros ao antigo primeiro-ministro e que José Sócrates já pagou 250 mil.



O empresário sublinhou, também, que não sabia o que José Sócrates fazia com o dinheiro.



Carlos Santos Silva garantiu ainda que comprou os livros do amigo porque o queria ver no primeiro lugar dos tops.



A defesa de José Sócrates está satisfeita com o que foi revelado em Tribunal esta semana.