Operação Marquês. Sócrates e outros arguidos poderão responder por mais crimes fiscais

Se houver julgamento do processo da Operação Marquês, José Sócrates e outros arguidos podem vir a responder por mais crimes fiscais. De acordo com o que RTP apurou, o juiz Ivo Rosa entende que deve existir um crime por cada ano fiscal, o que acontece na acusação do Ministério Público.