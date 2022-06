Operação Marquês. Sócrates invoca falta de sorteio eletrónico para afastar juízas de Relação

O ex-primeiro-ministro José Sócrates pediu a nulidade da distribuição no Tribunal da Relação de Lisboa do recurso relativo à decisão instrutória do juiz Ivo Rosa no processo Operação Marquês, alegando não ter havido sorteio eletrónico de juiz.