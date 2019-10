Operação Marquês. Sócrates sai do tribunal em silêncio mas satisfeito

Questionado pelos jornalistas sobre a forma como decorreu o interrogatório, feito na maior parte do tempo pelo juiz Ivo Rosa e na parte final pelos procuradores do Ministério Público, José Sócrates exclamou: "Basta olharem para a minha cara".



Segundo uma fonte ligada ao processo, José Sócrates começou por dizer que a acusação é "delirante".



Outras fontes contaram que as matérias abordadas no interrogatório versaram a parte da acusação relacionada com a Portugal Telecom (PT), cujo ex-líder Henrique Granadeiro e o antigo presidente executivo Zeinal Bava também são arguidos no processo, e ainda com a EDP, como conta a jornalista Rita Soares.



O antigo primeiro-ministro volta esta terça feira ao Tribunal Central de Instrução Criminal para o segundo dia de interrogatório na fase de instrução do Processo Marquês.



José Sócrates foi detido há cerca de cinco anos por suspeitas de branqueamento de capitais, corrupção, fraude fiscal e falsificação de documentos