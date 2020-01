Operação Marquês. Tribunal de Lisboa vai ouvir primo de José Sócrates

Prossegue esta terça-feira a fase de instrução da operação Marquês. O primo de Sócrates, José Paulo Pinto de Sousa, deverá ser ouvido. A instrução, fase facultativa do processo, entra assim na reta final. Os 28 arguidos no processo deverão posteriormente saber se vão a julgamento pelos crimes da acusação ou se o juiz Ivo Rosa tem um entendimento diferente do Ministério Público.