Operação Miríade. Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas fala de "comportamento absolutamente intolerável"

O Almirante António Silva Ribeiro expressou um "profundo repúdio" pelos atos que são imputados aos militares acusados de tráfico de diamantes em missões no estrangeiro. Na primeira reação ao caso, lembrou que estes foram casos excecionais, que não podem ser confundidos com a instituição Forças Armadas. Adiantou que as denúncias iniciais visavam dois militares e que "nunca houve perceção que o problema fosse desta dimensão" até à operação no terreno da Polícia Judiciária.