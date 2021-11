Operação Miríade. Conselheiro internacional diz que imagem de Portugal será afetada

DR

No dia em que as autoridades desmantelaram uma rede que envolvia militares portugueses no tráfico de diamantes, ouro e droga em missões internacionais, em particular na República Centro Africana, o caso levou a Polícia Judiciária a realizar hoje buscas em cerca de uma centena de locais no país.