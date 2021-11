Operação Miríade. Deverão ser conhecidas hoje as medidas de coação dos arguidos

O juiz de Instrução Carlos Alexandre deverá decidir hoje as medidas de coação a aplicar aos 11 arguidos detidos no âmbito da 'Operação Miríade', que investigou uma rede criminosa que se dedicava, entre outros ilícitos, ao contrabando de diamantes, ouro e tráfico de droga.Na terça-feira, os arguidos foram presentes ao juiz no Juízo de Instrução Criminal de Lisboa e cinco deles prestaram declarações no interrogatório.

Entre os 11 detidos incluem-se militares, um advogado, um agente da PSP e um guarda da GNR. Fonte ligada ao processo adiantou à Lusa que da rede criminosa fazem ainda parte várias dezenas de pessoas e cerca de 40 empresas, algumas que funcionavam como "fachada" para os negócios.





Em comunicado, o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) revelou que alguns militares portugueses em missões da ONU na República Centro-Africana podem ter sido utilizados para transportar os diamantes, adiantando que o caso foi reportado em dezembro de 2019.