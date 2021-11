Operação Miríade. Ministro da Defesa soube em 2019 que dois militares estariam envolvidos em tráfico

O ministro da Defesa revela que tomou conhecimento das suspeitas em 2019, tendo informado a Organização das Nações Unidas (ONU) no ano seguinte, numa altura em que os militares denunciados já não estavam no território africano.", referiu João Gomes Cravinho.O ministro confirmou ter sido informado sobre as suspeitas de tráfico de diamantes e ouro em missões na República Centro-Africana por militares portugueses em dezembro de 2019 pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), almirante António Silva Ribeiro, que lhe falou da sua intenção de comunicar à Polícia Judiciária Militar (PJM) os casos.Questionado sobre a possível dimensão do caso, o ministro referiu em dezembro de 2019 a informação que havia "".", sustentou, para depois sublinhar a “”.", disse João Gomes Cravinho.O governante nota que a partir do momento em que um caso entra na Polícia Judiciária Militar passa para uma "esfera inteiramente autónoma", adiantando não ter "".Gomes Cravinho destacou as Forças Armadas agiram "" o caso, o que demonstra que "".A ONU está disponível para cooperar com as autoridades portuguesas na investigação a suspeitas de tráfico por militares nacionais, referiu o porta-voz de António Guterres.", disse Stéphane Dujarric, aos jornalistas, na sede da organização, em Nova Iorque.A confirmarem-se as suspeitas de tráfico de diamantes e droga por elementos das Forças Armadas "" da instituição e dos militares portugueses, considera a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA).". Por isso, a AOFA "".Os militares envolvidos "", refere a nota assinada pelo presidente António da Costa Mota.A associação entende, contudo, que", até à condenação ou ilibação dos suspeitos."A", acrescenta o comunicado.A Polícia Judiciária confirmou a execução de 100 mandados de busca e 10 detenções no âmbito da Operação Miríade, na sequência de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.As detenções e os mandados de busca decorreram no âmbito da investigação a uma rede criminosa com ligações internacionais, que "", com vista ao branqueamento de capitais.O Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) reportou que alguns militares portugueses em missões na República Centro-Africana podem ter sido utilizados como ", adiantando que o caso foi reportado em 2019." e que "", escreveu o EMGFA em comunicado.





(C/ Lusa)